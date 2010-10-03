Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90'
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
83
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
54
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
76
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
69
Запасные
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Казанцев
Виталий Казанцев
-
Газинский
Юрий Газинский
-
Егоров
Сергей Егоров
Краснодар
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Марков
Николай Марков
74
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
76
-
Михеев
Андрей Михеев
52'
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Лешонок
Владимир Лешонок
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Пикущак
Игорь Пикущак