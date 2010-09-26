Сочи
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
90
-
Авсюк
Владимир Авсюк
90
-
Мельников
Семен Мельников
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Лобов
Константин Лобов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Мальков
Евгений Мальков
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Макагонов
Михаил Макагонов
63
-
Рогов
Максим Рогов
79
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
Запасные
-
Першин
Артем Першин
-
Андреев
Максим Андреев
-
Хорин
Александр Хорин
-
Матьола
Денис Матьола
-
Черемисин
Евгений Черемисин
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
Химки
мин
-
Ракуяма
Такаши Ракуяма
69
-
Степанов
Андрей Степанов
90
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
72'
86'
90
Запасные
-
Королев
Лев Королев
-
Котляров
Алексей Котляров
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Терехов
Сергей Терехов
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Козлов
Антон Козлов