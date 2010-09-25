Мордовия
мин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
86
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
26'
88
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
75
-
Панченко
Кирилл Панченко
19'
64
Запасные
-
Елисее
Ирье Елисее
-
Соболев
Денис Соболев
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Жестков
Максим Жестков
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
Ротор
мин
-
Михайлов
Сергей Михайлов
21'
90
-
Трифонов
Олег Трифонов
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
-
Савин
Александр Савин
79
-
Каньенда
Исо Каньенда
87
Запасные
-
Шудров
Сергей Шудров
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Смирнов
Владимир Смирнов
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Малышев
Александр Малышев
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Маркосов
Михаил Маркосов