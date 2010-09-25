Краснодар
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
59
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Михеев
Андрей Михеев
83
-
Дедечко
Денис Дедечко
18'
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
55'
90
-
Олейник
Александр Олейник
63
Запасные
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
-
Перов
Александр Перов
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Лешонок
Владимир Лешонок
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Пикущак
Игорь Пикущак
Салют
мин
-
Григорян
Артур Григорян
58
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Чочиев
Виталий Чочиев
90
-
Левшин
Владимир Левшин
90
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
90
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Запасные
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Горин
Александр Горин
-
Старков
Вадим Старков
-
Куликов
Александр Куликов
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Луценко
Евгений Луценко