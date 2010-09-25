Иртыш
мин
-
Багаев
Александр Багаев
57
-
Рыбалко
Максим Рыбалко
90
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
61
-
Багаев
Антон Багаев
90
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Андреев
Евгений Андреев
68
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
Запасные
-
Багаев
Андрей Багаев
-
Киверин
Никита Киверин
-
Зубов
Павел Зубов
-
Друковский
Владимир Друковский
-
Мамедов
Эльдар Мамедов
-
Панин
Роман Панин
-
Березин
Петр Березин
КАМАЗ
мин
-
Гараев
Марат Гараев
62
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
62
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
67
Запасные
-
Гудукин
Антон Гудукин
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Славнов
Роман Славнов
-
Делькин
Артем Делькин