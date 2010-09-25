Шинник
мин
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
76
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Войдель
Роман Войдель
67'
89'
90
-
Говоров
Андрей Говоров
51'
90
-
Архипов
Антон Архипов
90
Запасные
-
Сомен
Алекс Мохубе Сомен
-
Архипов
Алексей Архипов
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Поворов
Максим Поворов
-
Еркин
Александр Еркин
-
Булия
Эдуард Булия
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Бочков
Андрей Бочков
65
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
75
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
37'
86'
90
-
Егоров
Сергей Егоров
75
Запасные
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Газинский
Юрий Газинский
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Були
Жан Були