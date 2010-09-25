Динамо
мин
-
Кадеев
Константин Кадеев
57'
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
73
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Крунич
Бранислав Крунич
65
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
59'
61
-
Юнузович
Эдин Юнузович
34'
50'
90
Запасные
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
-
Сулоев
Виктор Сулоев
-
Шляков
Евгений Шляков
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
-
Намашко
Александр Намашко
СКА-Хабаровск
мин
-
Рыжих
Сергей Рыжих
69
-
Недорезов
Игорь Недорезов
53
-
Пиюк
Игорь Пиюк
90
-
Нечаев
Александр Нечаев
46
-
Соколов
Ренат Соколов
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Янотовский
Василий Янотовский
70
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Минеев
Александр Минеев
-
Бырлов
Игорь Бырлов
-
Чистяков
Александр Чистяков
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
-
Козорез
Антон Козорез
-
Мурнин
Андрей Мурнин