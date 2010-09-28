Мордовия
мин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
50
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
65
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
58
Запасные
-
Елисее
Ирье Елисее
-
Соболев
Денис Соболев
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Жестков
Максим Жестков
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
Волгарь
мин
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
73
-
Киселев
Денис Киселев
70
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
22'
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
85
Запасные
-
Грубелич
Марко Грубелич
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Скепский
Денис Скепский
-
Сикач
Степан Сикач
-
Сидяев
Андрей Сидяев
-
Дзахов
Давид Дзахов