Краснодар
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
49
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
82
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
63
-
Гогниев
Спартак Гогниев
72
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Перов
Александр Перов
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
-
Олейник
Александр Олейник
-
Пикущак
Игорь Пикущак
Авангард
мин
-
Бороздин
Игорь Бороздин
90
-
Тимачев
Дмитрий Тимачев
90
-
Борзенков
Альберт Борзенков
57
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
73
-
Швецов
Александр Швецов
67
-
Щеглов
Сергей Щеглов
86
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Синяев
Денис Синяев
90
Запасные
-
Струков
Сергей Струков
-
Анохин
Сергей Анохин
-
Панин
Максим Панин
-
Шолохов
Сергей Шолохов
-
Некрасов
Михаил Некрасов
-
Чижов
Валерий Чижов
-
Тимошин
Никита Тимошин