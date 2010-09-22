Урал
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Шатов
Олег Шатов
66
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Герк
Анатолий Герк
64'
89
-
Осинов
Михаил Осинов
79
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
75
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Зубко
Денис Зубко
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Степанец
Павел Степанец
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Малоян
Артур Малоян
КАМАЗ
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
77
-
Бреев
Сергей Бреев
85
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Славнов
Роман Славнов
67
-
Кобялко
Антон Кобялко
81
Запасные
-
Акбашев
Роман Акбашев
-
Гараев
Марат Гараев
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Сердюков
Сергей Сердюков
-
Делькин
Артем Делькин