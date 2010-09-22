Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
56
-
Джалович
Марко Джалович
90
-
Янчук
Вадим Янчук
20'
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
69
-
Ряхн
Таави Ряхн
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Алундерис
Видас Алундерис
46
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
47'
53'
90
Запасные
-
Буден
Винко Буден
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Попов
Михаил Попов
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
Химки
мин
-
Ракуяма
Такаши Ракуяма
67
-
Степанов
Андрей Степанов
90
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Терехов
Сергей Терехов
58
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Игнатович
Павел Игнатович
17'
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
Запасные
-
Королев
Лев Королев
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Козлов
Антон Козлов
-
Дудченко
Константин Дудченко