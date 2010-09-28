Динамо
мин
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Кадеев
Константин Кадеев
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
72'
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Крунич
Бранислав Крунич
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
46
-
Юнузович
Эдин Юнузович
90
Запасные
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
-
Сулоев
Виктор Сулоев
-
Шляков
Евгений Шляков
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
Луч
мин
-
Жданов
Алексей Жданов
3'
56
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
60
-
Дубенский
Захар Дубенский
84
-
Були
Жан Були
80
Запасные
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Казанцев
Виталий Казанцев
-
Газинский
Юрий Газинский
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Егоров
Сергей Егоров