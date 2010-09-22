Шинник
мин
-
Катульский
Алексей Катульский
88
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Булыга
Виталий Булыга
78'
80
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
74'
90
-
Григорян
Роман Григорян
82
-
Говоров
Андрей Говоров
30'
82
Запасные
-
Сомен
Алекс Мохубе Сомен
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Архипов
Алексей Архипов
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Поворов
Максим Поворов
-
Еркин
Александр Еркин
СКА-Хабаровск
мин
-
Пиюк
Игорь Пиюк
67
-
Бырлов
Игорь Бырлов
52
-
Нечаев
Александр Нечаев
38
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Янотовский
Василий Янотовский
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
46
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Минеев
Александр Минеев
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
-
Чистяков
Александр Чистяков
-
Соколов
Ренат Соколов
-
Аликин
Павел Аликин
-
Мурнин
Андрей Мурнин