Волгарь
мин
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Калоуда
Любош Калоуда
69
-
Волков
Максим Волков
23'
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
3'
83
Запасные
-
Скепский
Денис Скепский
-
Киселев
Денис Киселев
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Годенов
Никита Годенов
-
Шумейко
Виталий Шумейко
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Кажаров
Назир Кажаров
Краснодар
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Марков
Николай Марков
78
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
69
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Олейник
Александр Олейник
46
Запасные
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Лешонок
Владимир Лешонок
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Пикущак
Игорь Пикущак