Салют
мин
-
Григорян
Артур Григорян
47'
63
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Горин
Александр Горин
55
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Чочиев
Виталий Чочиев
63'
90
-
Левшин
Владимир Левшин
76
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
66'
90
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
90
Запасные
-
Калашников
Илья Калашников
-
Котов
Сергей Котов
-
Жирный
Иван Жирный
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Коробкин
Валерий Коробкин
-
Роденков
Юрий Роденков
-
Луценко
Евгений Луценко
Динамо
мин
-
Кадеев
Константин Кадеев
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
90
-
Сулоев
Виктор Сулоев
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Димидко
Александр Димидко
85'
90
-
Крунич
Бранислав Крунич
62'
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
75
-
Сорокин
Валерий Сорокин
46
-
Минченков
Александр Минченков
90
Запасные
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Костин
Михаил Костин
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Намашко
Александр Намашко