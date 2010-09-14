Авангард
мин
-
Швецов
Александр Швецов
46
-
Струков
Сергей Струков
90
-
Форопонов
Алексей Форопонов
90
-
Анохин
Сергей Анохин
8'
90
-
Некрасов
Михаил Некрасов
90
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
46
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
46
Запасные
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
-
Панин
Максим Панин
-
Щеглов
Сергей Щеглов
-
Шолохов
Сергей Шолохов
-
Бороздин
Игорь Бороздин
-
Чижов
Валерий Чижов
-
Синяев
Денис Синяев
Шинник
мин
-
Архипов
Алексей Архипов
46
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
26'
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Войдель
Роман Войдель
83
-
Григорян
Роман Григорян
73'
75
-
Говоров
Андрей Говоров
40'
90'
90
-
Архипов
Антон Архипов
31'
75
Запасные
-
Сомен
Алекс Мохубе Сомен
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
-
Катульский
Алексей Катульский
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
-
Корытько
Владимир Корытько
-
Еркин
Александр Еркин