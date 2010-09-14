Химки
мин
-
Ракуяма
Такаши Ракуяма
84
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Терехов
Сергей Терехов
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Игнатович
Павел Игнатович
45'
90
-
Клопков
Денис Клопков
74
-
Юсупов
Артур Юсупов
89
Запасные
-
Акилов
Кирилл Акилов
-
Королев
Лев Королев
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Козлов
Антон Козлов
-
Дудченко
Константин Дудченко
Иртыш
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
80'
90
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Зубов
Павел Зубов
90
-
Багаев
Антон Багаев
86
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
90
-
Рыбалко
Максим Рыбалко
90
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Щербак
Денис Щербак
58
-
Киверин
Никита Киверин
55
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
Запасные
-
Друковский
Владимир Друковский
-
Багаев
Александр Багаев
-
Панин
Роман Панин
-
Талалихин
Никита Талалихин
-
Мамедов
Эльдар Мамедов