СКА-Хабаровск
мин
-
Рыжих
Сергей Рыжих
90
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
90
-
Минеев
Александр Минеев
30
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
46
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
58
-
Никифоров
Владислав Никифоров
36
Запасные
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Пиюк
Игорь Пиюк
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Бырлов
Игорь Бырлов
-
Соколов
Ренат Соколов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Янотовский
Василий Янотовский
Сочи
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
9'
53
-
Хорин
Александр Хорин
90
-
Мельников
Семен Мельников
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Мальков
Евгений Мальков
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Макагонов
Михаил Макагонов
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
90
Запасные
-
Першин
Артем Першин
-
Андреев
Максим Андреев
-
Матьола
Денис Матьола
-
Черемисин
Евгений Черемисин
-
Лобов
Константин Лобов
-
Козлов
Михаил Козлов