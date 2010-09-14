Луч
мин
-
Михалев
Владимир Михалев
46
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Бочков
Андрей Бочков
88
-
Дубенский
Захар Дубенский
60
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
27
-
Бурченко
Максим Бурченко
85'
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
90
-
Егоров
Сергей Егоров
74'
90
Запасные
-
Федоров
Максим Федоров
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Хлебников
Александр Хлебников
-
Газинский
Юрий Газинский
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
Балтика
мин
-
Янчук
Вадим Янчук
90'
90
-
Буден
Винко Буден
90
-
Джалович
Марко Джалович
90
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
62
-
Мамаев
Юрий Мамаев
46
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
70
-
Ряхн
Таави Ряхн
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
Запасные
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Попов
Михаил Попов
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
-
Голубов
Дмитрий Голубов