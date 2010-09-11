Ротор
мин
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Борисов
Виктор Борисов
72
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Куканос
Александр Куканос
24
-
Трифонов
Олег Трифонов
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
90
-
Рамазанов
Мурад Рамазанов
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
Краснодар
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
61'
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
64
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90