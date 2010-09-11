Авангард
мин
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Некрасов
Михаил Некрасов
90
-
Швецов
Александр Швецов
80
-
Анохин
Сергей Анохин
55
-
Тимачев
Дмитрий Тимачев
90
-
Форопонов
Алексей Форопонов
90
-
Струков
Сергей Струков
67'
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
66
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
78
Динамо
мин
-
Кожевников
Александр Кожевников
46
-
Кадеев
Константин Кадеев
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
90
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Сулоев
Виктор Сулоев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Крунич
Бранислав Крунич
4
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90'
90
-
Минченков
Александр Минченков
43'
63