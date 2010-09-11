Салют
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
52
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Левшин
Владимир Левшин
79
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
71
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
90
-
Луценко
Евгений Луценко
56
Шинник
мин
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
72
-
Сомен
Алекс Мохубе Сомен
46
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Григорян
Роман Григорян
90
-
Корытько
Владимир Корытько
73
-
Архипов
Антон Архипов
90
-
Говоров
Андрей Говоров
68