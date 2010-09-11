Химки
мин
-
Ракуяма
Такаши Ракуяма
79
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Терехов
Сергей Терехов
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
61'
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
73
-
Игнатович
Павел Игнатович
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
Урал
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
46
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
65
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
46
-
Сикимич
Предраг Сикимич
9'
82