Луч
мин
-
Жданов
Алексей Жданов
46
-
Федоров
Максим Федоров
61
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90'
90
-
Газинский
Юрий Газинский
54
-
Бурченко
Максим Бурченко
78
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
Сочи
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
83
-
Авсюк
Владимир Авсюк
90
-
Мельников
Семен Мельников
90
-
Хорин
Александр Хорин
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Мальков
Евгений Мальков
71
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Макагонов
Михаил Макагонов
71
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90