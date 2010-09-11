СКА-Хабаровск
мин
-
Рыжих
Сергей Рыжих
63
-
Бырлов
Игорь Бырлов
50
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Янотовский
Василий Янотовский
29
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
88
Балтика
мин
-
Мамаев
Юрий Мамаев
81
-
Янчук
Вадим Янчук
62
-
Джалович
Марко Джалович
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Ряхн
Таави Ряхн
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Алундерис
Видас Алундерис
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90