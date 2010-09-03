Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Калешин 15'
Гогниев 33'
Комков 39'
Комков 74'
4 : 1
Матч завершен
Мордовия
Саранск
Мухаметшин 27'
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
3 сент. 2010, 19:00 МСК
3.09.2010, 19:00 МСК
пятница
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
15'
15'
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
57
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
90
-
Комков
Михаил Комков
39'
74'
39', 74'
79
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Олейник
Александр Олейник
71
-
Гогниев
Спартак Гогниев
33'
33'
75
Мордовия
мин
-
Микадзе
Георгий Микадзе
90
-
Семлер
Борут Семлер
69
-
Елисее
Ирье Елисее
78
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
46
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
27'
27'
90
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90