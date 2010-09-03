Шинник
мин
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Григорян
Роман Григорян
15'
46
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Архипов
Антон Архипов
82
-
Говоров
Андрей Говоров
90
Ротор
мин
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Борисов
Виктор Борисов
37
-
Шудров
Сергей Шудров
69
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Трифонов
Олег Трифонов
90
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Рамазанов
Мурад Рамазанов
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Житников
Алексей Житников
64
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
75'
77