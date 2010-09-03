Динамо
мин
-
Кожевников
Александр Кожевников
90
-
Кадеев
Константин Кадеев
36
-
Корнилов
Лев Корнилов
90
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Крунич
Бранислав Крунич
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Минченков
Александр Минченков
30'
41'
81
Волгарь
мин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
78'
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
89
-
Калоуда
Любош Калоуда
1'
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
20'
81