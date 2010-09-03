Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
9
-
Резников
Станислав Резников
64
-
Джалович
Марко Джалович
90
-
Буден
Винко Буден
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
37
-
Попов
Михаил Попов
35
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Алундерис
Видас Алундерис
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
37'
90'
90
Авангард
мин
-
Бороздин
Игорь Бороздин
90
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Некрасов
Михаил Некрасов
90
-
Швецов
Александр Швецов
80
-
Анохин
Сергей Анохин
72
-
Тимачев
Дмитрий Тимачев
90
-
Форопонов
Алексей Форопонов
75
-
Чижов
Валерий Чижов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
20'
90