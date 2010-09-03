Сочи
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
49
-
Авсюк
Владимир Авсюк
90
-
Мельников
Семен Мельников
65
-
Хорин
Александр Хорин
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Мальков
Евгений Мальков
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Макагонов
Михаил Макагонов
78
-
Рогов
Максим Рогов
59'
90'
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
Салют
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
50
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Левшин
Владимир Левшин
70
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
79
-
Луценко
Евгений Луценко
90