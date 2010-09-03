Урал
мин
-
Зубко
Денис Зубко
46
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
71'
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
75
-
Малоян
Артур Малоян
46
Луч
мин
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
83
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
63
-
Саталкин
Никита Саталкин
77
-
Егоров
Сергей Егоров
76