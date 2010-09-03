Иртыш
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
69
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
90
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Щербак
Денис Щербак
58
-
Багаев
Александр Багаев
90
-
Талалихин
Никита Талалихин
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Друзин
Алексей Друзин
87
СКА-Хабаровск
мин
-
Рыжих
Сергей Рыжих
82
-
Минеев
Александр Минеев
90
-
Пиюк
Игорь Пиюк
56
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Янотовский
Василий Янотовский
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
61'
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90