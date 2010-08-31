Динамо
мин
-
Корнилов
Лев Корнилов
90
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Кадеев
Константин Кадеев
90
-
Кожевников
Александр Кожевников
90
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
-
Денисов
Александр Денисов
87
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Крунич
Бранислав Крунич
90
-
Минченков
Александр Минченков
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
67
Запасные
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
-
Костин
Михаил Костин
-
Сулоев
Виктор Сулоев
-
Шляков
Евгений Шляков
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Сорокин
Валерий Сорокин
Ротор
мин
-
Рамазанов
Мурад Рамазанов
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
90
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Трифонов
Олег Трифонов
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Мысин
Михаил Мысин
20
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Житников
Алексей Житников
81'
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
Запасные
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Малышев
Александр Малышев
-
Алейник
Олег Алейник
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Савин
Александр Савин