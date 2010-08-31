Шинник
мин
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Григорян
Роман Григорян
83
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Говоров
Андрей Говоров
28'
74
-
Архипов
Антон Архипов
39'
90
Запасные
-
Сомен
Алекс Мохубе Сомен
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
-
Архипов
Алексей Архипов
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Поворов
Максим Поворов
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
Волгарь
мин
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
40
-
Сикач
Степан Сикач
37
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
81
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Калоуда
Любош Калоуда
90
-
Волков
Максим Волков
69
-
Заболотный
Антон Заболотный
90
-
Кажаров
Назир Кажаров
90
Запасные
-
Скепский
Денис Скепский
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Киселев
Денис Киселев
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Шумейко
Виталий Шумейко
-
Ятченко
Евгений Ятченко