Сочи
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
79
-
Авсюк
Владимир Авсюк
90
-
Хорин
Александр Хорин
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Мальков
Евгений Мальков
90
-
Макагонов
Михаил Макагонов
9'
57
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
68
Запасные
-
Першин
Артем Першин
-
Рогачев
Сергей Рогачев
-
Андреев
Максим Андреев
-
Мельников
Семен Мельников
-
Козлов
Михаил Козлов
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
Авангард
мин
-
Тимачев
Дмитрий Тимачев
90
-
Анохин
Сергей Анохин
57
-
Швецов
Александр Швецов
90
-
Некрасов
Михаил Некрасов
72
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Бороздин
Игорь Бороздин
90
-
Чижов
Валерий Чижов
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Синяев
Денис Синяев
90
Запасные
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
-
Козлов
Дмитрий Козлов
-
Струков
Сергей Струков
-
Форопонов
Алексей Форопонов
-
Шолохов
Сергей Шолохов
-
Ильин
Илья Ильин
-
Тимошин
Никита Тимошин