Балтика
мин
-
Янчук
Вадим Янчук
55
-
Буден
Винко Буден
55
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
67
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Алундерис
Видас Алундерис
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
Запасные
-
Джалович
Марко Джалович
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Ряхн
Таави Ряхн
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
-
Голубов
Дмитрий Голубов
Салют
мин
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Левшин
Владимир Левшин
90
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
52
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
88
-
Роденков
Юрий Роденков
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Григорян
Артур Григорян
-
Тонких
Сергей Тонких
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Куликов
Александр Куликов
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Ткачук
Денис Ткачук