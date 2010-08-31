КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
27'
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
76
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
61
Запасные
-
Утицких
Андрей Утицких
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Славнов
Роман Славнов
-
Делькин
Артем Делькин
Химки
мин
-
Котляров
Алексей Котляров
46
-
Козырев
Станислав Козырев
90
-
Терехов
Сергей Терехов
77
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Игнатович
Павел Игнатович
52'
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
Запасные
-
Королев
Лев Королев
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Козлов
Антон Козлов
-
Дудченко
Константин Дудченко