Иртыш
мин
-
Багаев
Андрей Багаев
72
-
Багаев
Александр Багаев
90
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Багаев
Антон Багаев
90
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Друковский
Владимир Друковский
77
-
Мамедов
Эльдар Мамедов
69
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Друзин
Алексей Друзин
51
Запасные
-
Киверин
Никита Киверин
-
Церюта
Роман Церюта
-
Рыбалко
Максим Рыбалко
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Зубов
Павел Зубов
-
Талалихин
Никита Талалихин
-
Чернышов
Игорь Чернышов
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
67
-
Жданов
Алексей Жданов
46
-
Михалев
Владимир Михалев
20'
55
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Бочков
Андрей Бочков
80
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
69'
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
89'
90
Запасные
-
Котляров
Александр Котляров
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Хлебников
Александр Хлебников
-
Газинский
Юрий Газинский
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Егоров
Сергей Егоров