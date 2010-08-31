Урал
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
79
-
Дранников
Иван Дранников
45'
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
55
-
Малоян
Артур Малоян
74
-
Сикимич
Предраг Сикимич
58
Запасные
-
Вавилченков
Андрей Вавилченков
-
Любимов
Григорий Любимов
-
Зубко
Денис Зубко
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
-
Степанец
Павел Степанец
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Мамтов
Хасан Мамтов
СКА-Хабаровск
мин
-
Пиюк
Игорь Пиюк
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Старков
Иван Старков
52
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
38
-
Янотовский
Василий Янотовский
51
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
77
Запасные
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Рыжих
Сергей Рыжих
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Минеев
Александр Минеев
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Балан
Даниэль Балан