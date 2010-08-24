Мордовия
мин
-
Микадзе
Георгий Микадзе
90
-
Танделов
Эльбрус Танделов
53
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
80
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
59'
63'
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
66
Запасные
-
Елисее
Ирье Елисее
-
Семлер
Борут Семлер
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
Динамо
мин
-
Федоров
Максим Федоров
64
-
Кожевников
Александр Кожевников
90
-
Кадеев
Константин Кадеев
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
90
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
46
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Крунич
Бранислав Крунич
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Минченков
Александр Минченков
43'
71'
90
Запасные
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Костин
Михаил Костин
-
Шелютов
Евгений Шелютов
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Намашко
Александр Намашко
-
Сорокин
Валерий Сорокин