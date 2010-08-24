Волгарь
мин
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
9'
80
-
Сикач
Степан Сикач
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Калоуда
Любош Калоуда
90
-
Волков
Максим Волков
78
-
Заболотный
Антон Заболотный
32'
83
-
Кажаров
Назир Кажаров
26'
72
Запасные
-
Киселев
Денис Киселев
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Айларов
Амзор Айларов
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Ятченко
Евгений Ятченко
Сочи
мин
-
Авсюк
Владимир Авсюк
90
-
Матьола
Денис Матьола
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Макагонов
Михаил Макагонов
90
-
Рогов
Максим Рогов
38
-
Козлов
Михаил Козлов
83
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
38
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
61'
89'
90
Запасные
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Першин
Артем Першин
-
Мельников
Семен Мельников
-
Рогачев
Сергей Рогачев
-
Андреев
Максим Андреев
-
Алфимов
Михаил Алфимов
-
Мальков
Евгений Мальков