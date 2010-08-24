Ротор
мин
-
Рамазанов
Мурад Рамазанов
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
90
-
Ионов
Илья Ионов
2'
90
-
Трифонов
Олег Трифонов
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Мысин
Михаил Мысин
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
66
Запасные
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Малышев
Александр Малышев
-
Алейник
Олег Алейник
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Савин
Александр Савин
Балтика
мин
-
Буден
Винко Буден
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
46
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
80
-
Алундерис
Видас Алундерис
90
-
Романович
Анатолий Романович
26
-
Голубов
Дмитрий Голубов
64
Запасные
-
Янчук
Вадим Янчук
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Ряхн
Таави Ряхн
-
Лебедев
Юрий Лебедев
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий