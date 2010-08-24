Салют
мин
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Левшин
Владимир Левшин
66
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
61
-
Луценко
Евгений Луценко
90
-
Роденков
Юрий Роденков
72
Запасные
-
Прохоров
Артем Прохоров
-
Григорян
Артур Григорян
-
Калашников
Илья Калашников
-
Тонких
Сергей Тонких
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Ткачук
Денис Ткачук
Иртыш
мин
-
Багаев
Александр Багаев
90
-
Церюта
Роман Церюта
53
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
90
-
Андреев
Евгений Андреев
90
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
46
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
46
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Друзин
Алексей Друзин
64
Запасные
-
Багаев
Андрей Багаев
-
Рыбалко
Максим Рыбалко
-
Багаев
Антон Багаев
-
Друковский
Владимир Друковский
-
Васильев
Антон Васильев
-
Мамедов
Эльдар Мамедов
-
Талалихин
Никита Талалихин