Авангард
мин
-
Панин
Максим Панин
80
-
Тимачев
Дмитрий Тимачев
90
-
Анохин
Сергей Анохин
90
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Шолохов
Сергей Шолохов
90
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Бороздин
Игорь Бороздин
90
-
Чижов
Валерий Чижов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Киреев
Андрей Киреев
33
-
Синяев
Денис Синяев
60
Запасные
-
Козлов
Дмитрий Козлов
-
Форопонов
Алексей Форопонов
-
Зобнин
Александр Зобнин
-
Некрасов
Михаил Некрасов
-
Ильин
Илья Ильин
-
Тимошин
Никита Тимошин
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
Урал
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Темников
Иван Темников
55
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
83
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
57'
90
-
Малоян
Артур Малоян
55
-
Сикимич
Предраг Сикимич
46
Запасные
-
Любимов
Григорий Любимов
-
Зубко
Денис Зубко
-
Вавилченков
Андрей Вавилченков
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Мамтов
Хасан Мамтов