Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
79
-
Колесников
Андрей Колесников
46
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
46
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
90
-
Егоров
Сергей Егоров
46
Запасные
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Казанцев
Виталий Казанцев
-
Хлебников
Александр Хлебников
-
Газинский
Юрий Газинский
-
Були
Жан Були
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
74
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
85
-
Кобялко
Антон Кобялко
44'
68
-
Сердюков
Сергей Сердюков
88
Запасные
-
Гараев
Марат Гараев
-
Утицких
Андрей Утицких
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Славнов
Роман Славнов
-
Делькин
Артем Делькин