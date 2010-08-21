Мордовия
мин
-
Микадзе
Георгий Микадзе
90
-
Танделов
Эльбрус Танделов
80
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
70
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
72
-
Панченко
Кирилл Панченко
44'
52
Запасные
-
Елисее
Ирье Елисее
-
Семлер
Борут Семлер
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
Шинник
мин
-
Монарев
Роман Монарев
62
-
Архипов
Алексей Архипов
59
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
80
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
68
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
Запасные
-
Сомен
Алекс Мохубе Сомен
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Поворов
Максим Поворов
-
Григорян
Роман Григорян
-
Архипов
Антон Архипов
-
Говоров
Андрей Говоров