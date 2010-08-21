Ротор
мин
-
Рамазанов
Мурад Рамазанов
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
76
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Трифонов
Олег Трифонов
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Алейник
Олег Алейник
66
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
-
Савин
Александр Савин
69
Запасные
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Малышев
Александр Малышев
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Каньенда
Исо Каньенда
-
Маркосов
Михаил Маркосов
Сочи
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
78
-
Авсюк
Владимир Авсюк
90
-
Матьола
Денис Матьола
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Макагонов
Михаил Макагонов
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Козлов
Михаил Козлов
87'
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
63'
90
Запасные
-
Рогачев
Сергей Рогачев
-
Андреев
Максим Андреев
-
Мельников
Семен Мельников
-
Алфимов
Михаил Алфимов
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе