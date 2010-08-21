Волгарь
мин
-
Грубелич
Марко Грубелич
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
33
-
Киселев
Денис Киселев
46
-
Сикач
Степан Сикач
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
72
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
78'
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Кажаров
Назир Кажаров
71'
90
Запасные
-
Скепский
Денис Скепский
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Самойлов
Николай Самойлов
-
Волков
Максим Волков
-
Заболотный
Антон Заболотный
Балтика
мин
-
Буден
Винко Буден
90
-
Резников
Станислав Резников
56'
90
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
74
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
87
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Алундерис
Видас Алундерис
13'
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
83
Запасные
-
Янчук
Вадим Янчук
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Завалий
Иван Завалий
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Ряхн
Таави Ряхн
-
Ушенин
Андрей Ушенин