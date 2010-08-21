Авангард
мин
-
Панин
Максим Панин
90
-
Тимачев
Дмитрий Тимачев
90
-
Анохин
Сергей Анохин
90
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Бороздин
Игорь Бороздин
84'
90
-
Чижов
Валерий Чижов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Киреев
Андрей Киреев
43'
90
-
Синяев
Денис Синяев
90
Запасные
-
Козлов
Дмитрий Козлов
-
Зобнин
Александр Зобнин
-
Шолохов
Сергей Шолохов
-
Некрасов
Михаил Некрасов
-
Ильин
Илья Ильин
-
Тимошин
Никита Тимошин
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
Иртыш
мин
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
55'
90
-
Багаев
Антон Багаев
90
-
Андреев
Евгений Андреев
90
-
Багаев
Сергей Багаев
46
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Васильев
Антон Васильев
90
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
Запасные
-
Багаев
Андрей Багаев
-
Багаев
Александр Багаев
-
Церюта
Роман Церюта
-
Рыбалко
Максим Рыбалко
-
Мамедов
Эльдар Мамедов
-
Талалихин
Никита Талалихин
-
Чернышов
Игорь Чернышов