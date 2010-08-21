Салют
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
65
-
Левшин
Владимир Левшин
69
-
Кушов
Сергей Кушов
45'
74
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
90
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
60
Запасные
-
Григорян
Артур Григорян
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Куликов
Александр Куликов
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Роденков
Юрий Роденков
-
Луценко
Евгений Луценко
Урал
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
46
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
55
-
Асеведо
Герсон Асеведо
80'
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
55
Запасные
-
Зубко
Денис Зубко
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Темников
Иван Темников
-
Новиков
Александр Новиков
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
-
Малоян
Артур Малоян